Cemur de Taboão da Serra será revitalizado sem custos para os cofres públicos

Direto da PMTS

O Centro Municipal de Recreação e Cultura (Cemur) e o Polo Cemur da Escola Municipal de Artes da Prefeitura de Taboão da Serra passarão por obras de revitalização. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA), as melhorias serão realizadas por uma construtora, sem onerar os cofres públicos, por meio do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), medida mitigadora pela instalação de um empreendimento imobiliário no município.

No início do mês, o prefeito Aprígio recebeu em seu gabinete Vinícius Souza Rebelo, diretor da Abiatar Empreendimentos e Participações LTDA, e Nílcio Regueira Dias, secretário de SDUHMA, para a assinatura do RIV.

“Essa é uma excelente notícia para todos que utilizam o Cemur, espaço que recebe inúmeros eventos e encontros. Essa ação garante que esse nosso patrimônio cultural seja cada vez mais valorizado, garantindo mais conforto e estrutura para todos os artistas locais e munícipes, sem falar nas intervenções que também contemplarão o Polo Cemur da Escola Municipal de Artes”, explica o prefeito Aprígio.

Segundo o secretário Nílcio Regueira Dias, os trabalhos contemplarão melhorias de acessibilidade arquitetônica, como a troca do pavimento do entorno e acessos, e melhorias nos equipamentos do centro de eventos. As obras ainda não têm prazo para iniciar, uma vez que será uma contrapartida urbanística.