Polícia Militar salva bebê de sete dias de vida engasgado em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Na noite de sexta-feira dia 23 de agosto, Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, salvaram uma bebê de apenas 7 dias de vida engasgada no bairro Jardim Margarida.

Os policias em patrulhamento de rotina, foram surpreendidos pelos gritos desesperados de moradores que clamavam por socorro. Chegando ao local, foram informados que uma criança, no terceiro andar de uma residência, estava engasgada e correndo risco de vida. A equipe correu para ajudar e encontrou, a mãe, visivelmente abalada e em desespero, segurando sua filha, a pequena Maya Sophia, de apenas sete dias, que não conseguia respirar.

Em um ato rápido e preciso, os policiais iniciaram a manobra de tapotagem. O silêncio angustiante foi quebrado pelo som mais desejado naquela noite: o choro de Maya Sophia. Ela havia voltado a respirar.

A bebê foi imediatamente levada ao hospital pelos policiais, onde recebeu os cuidados necessários e agora se encontra em segurança, sob a vigilância da equipe médica.

Manobra de Tapotagem

A tapotagem é uma manobra de fisioterapia respiratória que consiste em aplicar ritmicamente as mãos em forma de concha no tórax de uma pessoa. O objetivo é ajudar a deslocar as secreções aderidas na parede brônquica e facilitar a eliminação do muco pelo organismo. A tapotagem pode ser feita em crianças e em adultos, e dura entre três e dez minutos