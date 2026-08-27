Cestto Atacadista inaugura loja com mais de 10 mil produtos em Taboão da Serra

Direto da Redação

O Cestto Atacadista inaugurou sua primeira loja em Taboão da Serra nesta quinta-feira (27). A cerimônia contou com a presença de acionistas, do prefeito Engenheiro Daniel, secretários municipais e vereadores. Assim que as portas foram abertas, às 10h, centenas de clientes entraram para conhecer o espaço e aproveitar as promoções.

“Em 2019, começamos a trilhar os caminhos para inaugurar essa unidade do Cestto Atacadista. Hoje entregamos à comunidade de Taboão da Serra esse empreendimento, com a geração de 350 empregos diretos, além dos empregos indiretos. Entregamos um equipamento que traz muito da nossa estrutura e da experiência nos supermercados Zaffari, marcada por serviços e produtos de qualidade. Selecionamos o melhor dos nossos parceiros fornecedores, buscamos o melhor em tecnologia e gestão, ampliando a eficiência desta operação”, afirmou Claudio Luiz Zaffari, diretor da rede.

O prefeito Engenheiro Daniel afirmou que o investimento do Grupo Zaffari demonstra o potencial econômico de Taboão da Serra.

“Ter vocês, a partir de hoje, na cidade mostra o quanto Taboão da Serra tem potencial de crescimento e para se desenvolver e ser a melhor cidade da região. Quando assumimos Taboão da Serra, em 2025, sabíamos que estávamos assumindo a melhor cidade do Conisud, mas que precisava de um grande trabalho, e assim iniciamos. O sucesso do Cestto Atacadista será o sucesso da nossa gestão”, declarou. Também participaram da inauguração os vereadores Anderson Nóbrega, Dr. Ronaldo Onishi, Donizete, Dídio Conceição, Enfermeiro Rodney e Celso Gallo.

A unidade recebeu investimento de R$ 95 milhões e é a primeira da bandeira Cestto fora do Rio Grande do Sul. A loja também possui a maior área de vendas da rede, com 6.443 metros quadrados e mais de 10 mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza, bazar e eletrodomésticos.

A estrutura conta com 42 caixas, sendo oito de autoatendimento, 485 vagas de estacionamento e uma galeria comercial com 17 lojas. Panvel e Milky Moo iniciaram as atividades junto com o atacadista, enquanto as demais operações serão abertas nas próximas semanas.

Entre os diferenciais estão a adega com vinhos nacionais e importados, padaria, rotisseria, ilha de frios, hortifrúti e balcões frigoríficos com carnes processadas diariamente no local. O projeto também mantém uma área de preservação ambiental de 12.611 metros quadrados.

O Cestto atende consumidores e empresas, com preços diferenciados conforme a quantidade adquirida. Para os clientes pessoa jurídica, a unidade dispõe de uma central exclusiva de atendimento presencial e digital.

SERVIÇO:

Cestto Atacadista Taboão da Serra

Acesso principal: Avenida Taboão da Serra, 2025 – sentido São Paulo

Entrada e saída adicionais: Rua Salvador Branco de Andrade (rua do Senac Taboão)

Estacionamento: 485 vagas, sendo 190 cobertas e 295 descobertas

Horário de Funcionamento: Segunda à sexta – das 7h às 22h | sábado e domingo: 8h às 20h