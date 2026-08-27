Prefeitura de Taboão da Serra passa a usar QR Code na entrega de kits para pacientes com diabetes

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra passou a utilizar QR Code na entrega dos kits de diabetes distribuídos pelo programa Remédio em Casa. A medida busca tornar o processo mais rápido e ampliar o controle sobre a entrega dos insumos aos pacientes.

A novidade beneficia mensalmente cerca de 2.500 pacientes insulinodependentes atendidos pelo programa no município.

Com o novo sistema, o entregador realiza a leitura do QR Code no momento da entrega do kit. A informação é registrada imediatamente, permitindo que a Secretaria de Saúde acompanhe a confirmação do recebimento pelo paciente.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., a ferramenta deve dar mais agilidade e segurança ao processo.

“No ato da entrega, o motoboy faz a leitura do QR Code. A informação é registrada e a Secretaria de Saúde é comunicada de forma imediata sobre o recebimento do kit pelo munícipe, ampliando o controle e o acompanhamento das entregas”, explicou.

Somente no primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Taboão da Serra realizou a entrega de mais de 10 mil kits para pacientes atendidos pelo programa.

Os materiais podem incluir tiras reagentes, lancetas para punção digital, seringas de insulina e agulhas para canetas, conforme a necessidade e a prescrição médica de cada paciente.

Para participar do programa Remédio em Casa, o paciente precisa ser insulinodependente, ter prescrição médica de insulina, apresentar relatório médico com a quantidade de insumos necessários e informar as verificações de glicemia capilar realizadas durante o dia.

O cadastro para receber os kits em casa deve ser feito na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Após o atendimento, a solicitação é encaminhada à equipe responsável pelo programa Remédio em Casa.

A implantação do QR Code é mais uma mudança no sistema de distribuição dos kits e busca facilitar o acompanhamento das entregas realizadas aos pacientes de Taboão da Serra.