Prefeitura de Taboão da Serra aplica 3.210 vacinas durante Dia D da Multivacinação

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra aplicou 3.210 doses de vacinas durante o Dia D da Multivacinação, realizado no sábado (22) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A campanha continua até 1º de setembro e tem como público prioritário crianças e adolescentes menores de 15 anos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica municipal, a vacina contra a gripe (influenza) foi a mais aplicada durante o Dia D, com 1.608 doses. Também foram administradas 250 doses da vacina contra a dengue em jovens de 10 a 14 anos, 224 doses da dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, e 167 doses da meningocócica ACWY, que ajuda na prevenção de meningites e infecções generalizadas.

Além do público infantil e adolescente, adultos que procuraram as unidades de saúde também puderam atualizar a vacinação.

A campanha é uma oportunidade para famílias verificarem a situação da caderneta e colocarem em dia as vacinas que estiverem pendentes. O atendimento nas UBSs acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento oficial com foto e CPF.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., destacou que a campanha continua para quem não conseguiu participar do Dia D.

“Quem não pode comparecer e tem crianças e adolescentes menores de 15 anos, pode ir até uma UBS para atualizar a vacinação”, afirmou.

A Campanha Nacional de Multivacinação é realizada pelo Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos, complicações e internações provocadas por doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.

Em Taboão da Serra, a campanha segue até 1º de setembro nas seguintes UBSs: