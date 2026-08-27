Prefeitura de Taboão da Serra aplica 3.210 vacinas durante Dia D da Multivacinação

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra aplicou 3.210 doses de vacinas durante o Dia D da Multivacinação, realizado no sábado (22) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A campanha continua até 1º de setembro e tem como público prioritário crianças e adolescentes menores de 15 anos.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica municipal, a vacina contra a gripe (influenza) foi a mais aplicada durante o Dia D, com 1.608 doses. Também foram administradas 250 doses da vacina contra a dengue em jovens de 10 a 14 anos, 224 doses da dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, e 167 doses da meningocócica ACWY, que ajuda na prevenção de meningites e infecções generalizadas.
Além do público infantil e adolescente, adultos que procuraram as unidades de saúde também puderam atualizar a vacinação.
A campanha é uma oportunidade para famílias verificarem a situação da caderneta e colocarem em dia as vacinas que estiverem pendentes. O atendimento nas UBSs acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Para receber as vacinas, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento oficial com foto e CPF.
O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., destacou que a campanha continua para quem não conseguiu participar do Dia D.
“Quem não pode comparecer e tem crianças e adolescentes menores de 15 anos, pode ir até uma UBS para atualizar a vacinação”, afirmou.
A Campanha Nacional de Multivacinação é realizada pelo Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos, complicações e internações provocadas por doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.
Em Taboão da Serra, a campanha segue até 1º de setembro nas seguintes UBSs:
- UBS Jardim das Margaridas: Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim Margaridas
- UBS Jardim Record: Rua Imaruí, 47 – Jardim Record
- UBS Parque Pinheiros: Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros
- UBS Dra. Maria José de Albuquerque: Rua José Mari, 13 – Parque Assunção
- UBS Oliveiras/Marabá: Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras
- UBS Santo Onofre: Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara
- UBS Sílvio Sampaio: Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio
- UBS Santa Cecília: Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília
- UBS Jardim Suiná: Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná
- UBS Jardim Salete: Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete
- UBS Panorama: Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama
- UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade: Rua Uruguai, 73 – Jardim América
- UBS Clementino: Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino
- UBS Parque Laguna: Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Parque Laguna