Taboão Magnus oferece aulas gratuitas de futsal para meninas de 6 a 17 anos

Direto da redação
O Taboão Magnus oferece aulas gratuitas de futsal feminino para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em diferentes pontos de Taboão da Serra. Além das atividades sem custo, as participantes recebem uniforme gratuitamente.
A iniciativa é realizada por meio do Instituto Lince, com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, e tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e fortalecer a formação de novas atletas na cidade.
As aulas estão disponíveis em três núcleos. Na Escola Machado de Assis, na Estrada das Olarias, 704, no Jardim Triângulo, os treinos acontecem aos sábados. A turma de 12 a 17 anos começa às 10h e a de 6 a 11 anos às 11h.
No CIE Pietra Medeiros, na Rua Antônio Pestana, 434, no Monte Alegre, há atividades às quartas e sextas-feiras. Às quartas, as aulas para 12 a 17 anos são às 15h e para 6 a 11 anos às 19h30. Às sextas, os horários são 17h para 12 a 17 anos e 18h para 6 a 11 anos.
Na Escola Anísio Dias, localizada na Rua Luiza Hellmeister Jurado, 34, no Jardim Saint Moritz, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras. A turma de 6 a 12 anos começa às 19h e a de 13 a 15 anos às 20h.
O projeto também mantém turmas exclusivas para alunas de escolas municipais. As atividades são realizadas na EMEFEM Rui Barbosa, Colégio Talles de Mileto, EMEF Machado de Assis, EMEF Armando de Andrade, EMEF Vinícius de Moraes, EMEF Profª Maria Alice Borges Ghion e EMEF Profª Dalva Barbosa Lima Janson.
Nessas unidades, as interessadas devem procurar diretamente a secretaria da escola para obter informações sobre as atividades e a participação.
A proposta amplia a presença do futsal feminino na cidade e oferece às crianças e adolescentes a possibilidade de praticar esporte de forma gratuita, sem que o custo das aulas ou do uniforme seja uma barreira para a participação.
O projeto é desenvolvido pelo Instituto Lince em parceria com o Taboão Magnus e conta com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra.
Para informações sobre as aulas, o contato é (11) 98107-8089 ou pelo e-mail institutolincetaboao@gmail.com.