Chuva chega a Taboão da Serra a partir de sexta-feira (20), trazendo variação no tempo até domingo

Direto da redação

A partir de sexta-feira, 20 de dezembro, Taboão da Serra e região devem enfrentar um clima instável, com a chegada de pancadas de chuva e variação nas temperaturas. A previsão indica que o fim de semana será marcado por mudanças significativas no tempo. Confira os detalhes:

Quinta-feira (19/12)

Céu: Sol com muitas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Temperatura: Mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Umidade: Entre 44% e 96%.

Sexta-feira (20/12)

Céu: Sol pela manhã, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. A noite será chuvosa.

Temperatura: Mínima de 21°C e máxima de 28°C.

Chuva: 4,3 mm de precipitação, com 91% de chance de chuva.

Sábado (21/12)

Céu: Manhã com sol e pancadas de chuva com trovoadas. A chuva se intensifica à tarde, e a noite será nublada.

Temperatura: Mínima de 20°C e máxima de 26°C.

Chuva: 27 mm, com 96% de probabilidade de precipitação.

Domingo (22/12)

Céu: Chuvoso pela manhã e à noite, com períodos de sol e pancadas de chuva à tarde.

Temperatura: Mínima de 20°C e máxima de 26°C.

Chuva: Alta probabilidade de chuva (82%).