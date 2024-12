Shopping Taboão amplia horários de funcionamento para as festas de fim de ano

Direto da redação

O Shopping Taboão anunciou horários especiais de funcionamento para atender ao aumento do fluxo de clientes durante as festas de fim de ano. A medida visa proporcionar maior comodidade aos consumidores e impulsionar o comércio local neste período de alta demanda.

Até o dia 1º de janeiro, o shopping terá uma programação estendida. Durante o período natalino, até o dia 22 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 23h. Já no dia 23 de dezembro, o horário será ampliado até meia-noite. Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, as lojas terão horário reduzido: das 9h às 18h no dia 24 e das 10h às 16h no dia 31. Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), as lojas estarão fechadas, mas o setor de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h, com abertura facultativa.

João de Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, ressaltou a importância desses horários especiais: “Este é um período de grande movimento, e queremos proporcionar uma experiência confortável e organizada para nossos clientes. Estamos prontos para oferecer os melhores momentos de compras e confraternizações.”

Além disso, os consumidores que realizarem compras no período de festas poderão participar da campanha de Natal “Amor Que Aproxima”. A cada R$ 500 em compras, o cliente ganha um difusor de aromas da marca Secar, limitado a um por CPF, e um número da sorte para concorrer a um carro elétrico ORA 03 SKIN da GWM. O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro de 2025.

Confira os horários especiais abaixo:

Data Lojas Alimentação/Lazer 13 a 22 de dezembro 10h às 23h 10h às 23h 23 de dezembro 10h às 00h 10h às 00h 24 de dezembro (véspera) 9h às 18h 9h às 18h 25 de dezembro (Natal) Fechadas 11h às 22h* 31 de dezembro (véspera) 10h às 16h 10h às 16h 1º de janeiro (Ano Novo) Fechadas 11h às 22h*

Para mais informações, acesse o site oficial ou as redes sociais do Shopping Taboão.