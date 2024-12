Lei de autoria da deputada Analice Fernandes é sancionada e garante presença de funcionária feminina durante exames médicos em mulheres

Por Samara Matos, na redação

No dia 18 de dezembro de 2024, o Governador Tarcísio de Freitas sancionou a Lei nº 18.062, de autoria da deputada Analice Fernandes (PSDB), que garante às mulheres que realizam exames ou procedimentos médicos que induzam à inconsciência, tanto na rede pública quanto privada, a presença obrigatória de uma funcionária do sexo feminino para acompanhá-las durante esses procedimentos.

A medida foi pensada para reforçar a segurança e a dignidade das pacientes, prevenindo situações de vulnerabilidade em momentos delicados. A lei assegura que, em exames ou intervenções médicas que envolvam a indução à inconsciência, as mulheres estarão acompanhadas por uma profissional do sexo feminino, garantindo mais conforto e proteção.

A deputada Analice Fernandes, autora da lei, destacou a importância dessa conquista. “Essa é uma vitória para as mulheres de São Paulo. Agora, todas as pacientes terão a garantia de que, nos momentos mais delicados, como exames ou procedimentos médicos que induzam à inconsciência, estarão acompanhadas por uma profissional do sexo feminino, o que garante mais segurança e respeito”, afirmou.

A nova legislação entra em vigor imediatamente e promete impactar positivamente a saúde das mulheres em todo o estado, promovendo uma mudança importante para a proteção de suas dignidades nos ambientes médicos.