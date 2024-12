Visite decorações de Natal em cidades vizinhas a Taboão da Serra

Por Geovanna Matos, na redação

Saiba onde estão os Pontos de Decoração para Visitar em Cidades Vizinhas a Taboão da Serra**

Embora Taboão da Serra não tenha o tradicional Natal Iluminado na Praça Nicola Vivilechio devido às obras em andamento, cidades vizinhas oferecem encantadoras decorações natalinas, repletas de atividades interativas e atrações gratuitas. Confira os principais destinos para acender o espírito natalino na região:

Natal Iluminado – Embu das Artes

A Praça das Artes, no Centro Histórico de Embu das Artes, está iluminada com luzes natalinas e oferece atrações como Papai Noel, neve artificial e uma pista de patinação no gelo. Todas as atividades são gratuitas, mas para a patinação é necessário agendamento prévio no site.

Período: 07 de dezembro de 2024 a 06 de janeiro de 2025

Endereço: Praça das Artes, Largo 21 de Abril

Natal Mágico de Oz – Osasco

Com uma decoração temática deslumbrante, o evento conta com a Casa de Papai Noel, Casa Encantada, jatos de neve, presépio animatrônico e atrações como trenós iluminados, carrossel e portais brilhantes. A inclusão também é destaque, com distribuição de fones para pessoas neurodivergentes.

Início: 30 de novembro de 2024

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina

Natal do Ibira – São Paulo

O Parque Ibirapuera apresenta o tema “A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos”, com uma árvore de Natal gigante e interativa, além de shows, oficinas e a Vila de Natal Natura, com diversas atividades gratuitas.

Período: 02 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025

Endereço: Portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera, Vila Mariana, São Paulo

Parque Villa-Lobos – São Paulo

Com a árvore de Natal oficial da cidade de São Paulo, decorada pela Coca-Cola, o parque oferece um circuito interativo com passeio de trenzinho na “Fantástica Escola de Noéis”. Tanto o passeio quanto a visitação são gratuitos mediante agendamento.

Período: 24 de novembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Natal Iluminado – Centro Histórico de São Paulo

No Centro Histórico, o Viaduto Santa Ifigênia ganha destaque com luzes natalinas e a instalação artística “Noéis do Cotidiano”, que retrata Papai Noel em diversos papéis cotidianos. O evento também inclui o Largo São Bento com um túnel de luzes e lasers.

Período: 16 a 22 de dezembro de 2024

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia e Largo São Bento

Planeje suas visitas e aproveite essas belas decorações para celebrar a magia do Natal.