Unidades do Bom Prato de Taboão e região terão almoços especiais de Natal e Ano Novo

Por Samara Matos, na redação

Para tornar as celebrações de fim de ano ainda mais especiais, os restaurantes Bom Prato localizados em Taboão da Serra e Embu das Artes irão oferecer almoços especiais para o Natal e o Ano Novo. As unidades vão servir cardápios típicos dessas festividades, com pratos tradicionais que prometem encantar o público, como sobrecoxa assada com mostarda e mel, cupim ao molho laranja, pernil colorido, lagarto com molho madeira, além das deliciosas sobremesas, como panetone e pêssego.

Alterações no Funcionamento

Durante as festas, os restaurantes Bom Prato terão uma pequena mudança em seu horário de funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, as unidades de Taboão da Serra e Embu das Artes irão funcionar apenas para o almoço especial. Já no dia 25 de dezembro, o Bom Prato de Embu das Artes estará fechado, mas a unidade de Taboão da Serra estará aberta para atendimento. No dia 1º de janeiro de 2025, será a vez do Bom Prato de Embu das Artes abrir suas portas, enquanto o restaurante de Taboão da Serra não funcionará.

Confira os Cardápios Especiais de Natal e Ano Novo nas Unidades de Taboão da Serra e Embu das Artes:

Taboão da Serra

Cardápio de Natal (24/12): Frango natalino, batata camponesa e salada Noel. Sobremesa: Pêssego.

Cardápio de Ano Novo (31/12): Pernil colorido, farofa agridoce e salada rousone. Sobremesa: Ameixa.

Endereço: Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162 – Taboão da Serra

Embu das Artes

Cardápio de Natal (24/12): Frango natalino, batata camponesa e salada Noel. Sobremesa: Pêssego.

Cardápio de Ano Novo (31/12): Pernil colorido, farofa agridoce e salada rousone. Sobremesa: Ameixa.

Endereço: Avenida Rotary, 3491 – Embu das Artes