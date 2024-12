CIEE oferece mais de 76,2 mil vagas de estágio até janeiro de 2025

Direto da redação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com mais de 76,2 mil vagas de estágio abertas até janeiro de 2025. As oportunidades são resultado do período de sazonalidade, quando estudantes concluem seus cursos ou os contratos de estágio de dois anos chegam ao fim.

O Nordeste lidera com 25 mil vagas, seguido pelo Interior de São Paulo (17 mil) e São Paulo Capital (16 mil). O Norte do país oferece 5,5 mil vagas, o Centro-Oeste tem 5,3 mil e o Distrito Federal soma 4,1 mil oportunidades.

As áreas com mais vagas incluem Administração, Saúde, Comunicação (Publicidade, Jornalismo, Relações Públicas), Construção Civil, Contabilidade, Direito, Marketing e Tecnologia.

No estado de São Paulo, as vagas estão distribuídas em diversas regiões, como Barueri, Bauru, Campinas, Guarulhos, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, e várias outras.

Como se Candidatar

Para se inscrever, os candidatos devem atualizar o cadastro no Portal CIEE e manter o celular atento para novas atualizações. Mônica Vargas, superintendente do CIEE, alerta que o final de ano é um período crucial para conseguir uma vaga, portanto, é fundamental manter os canais de contato atualizados.

Em 2024, o CIEE já administrou 174,6 mil contratos de estágio, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. As expectativas para 2025 são ainda mais positivas, com um crescimento estimado de 8,3%, impulsionado pela recuperação econômica e pelo aumento na demanda das empresas por novos talentos.