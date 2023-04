Chuva e frio de 10°C: confira previsão do tempo em Taboão da Serra e Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

Em uma semana atípica e mais curta em relação aos dias úteis por conta do feriado na sexta (21) Tiradentes, os dias na região de Taboão e Embu das Artes de acordo com o Instituto Climatempo, prometem ser chuvosos e com queda de temperatura.

Na quarta-feira (19), a manhã é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva de manhã. A temperatura mínima é de 26°C e máxima de 17°C.

Na quinta-feira (20), o dia segue a mesma tendência da quarta-feira (20): a manhã é de sol com nuvens. Porém, não chove durante todo o dia. Há uma queda da temperatura, sendo a máxima alcançando 21°C e a mínima é de 13°C.

Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o dia é marcado por queda brusca de temperatura, com a redução da máxima em 11°C. O instituto Climatempo indica previsão que não chove durante o dia. A máxima é de 22°C e a mínima alcança 11°C. No sábado (22), sol e nuvens dominam a manhã. A chuva marca presença durante a tarde e as temperaturas amenas se mantém na cidade, sendo a máxima de 24°C e a mínima de 13°C.

Previsão do tempo Taboão da Serra e Embu das Artes

Taboão da Serra

Terça-feira: 20ºC 27ºC – 90% de chance de chuva

Quarta-feira: 18ºC 26ºC – 90% de chance de chuva

Quinta-feira: 13ºC 22ºC – 0% de chance de chuva

Sexta-feira: 11ºC 22ºC – 0% de chance de chuva

Embu das Artes

Terça-feira: 19ºC 25ºC – 90% de chance de chuva

Quarta-feira: 17ºC 24ºC – 90% de chance de chuva

Quinta-feira: 12ºC 20ºC – 0% de chance de chuva

Sexta-feira: 10ºC 20ºC – 0% de chance de chuva