Vereadores de Taboão da Serra participam do Encontro Escolas Mais Seguras

Direto da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra participaram na sexta-feira, dia 14, do Encontro Escolas Mais Seguras, evento promovido pela prefeitura e que contou com diversas autoridades policiais e do judiciário para debater medidas de segurança nas unidades escolares do município.

Durante o encontro, o prefeito Aprígio anunciou que pretende ampliar o número de psicólogos na rede municipal, criar uma força tarefa para atender os alunos, a contratação de 20 novos GCMs, além de anunciar a implantação do Botão SOS em todas as escolas municipais de Taboão da Serra. Além disso, foi assinado o decreto que cria a ronda escolar municipal.

Os vereadores de Taboão da Serra participaram do encontro e debateram ações que devem ser implantadas para aumentar a segurança nas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. “Foi um debate muito proveitoso, a Câmara Municipal está pronta para votar qualquer projeto que atenda a segurança escolar”, disse o presidente da Casa, Dr. André da Sorriso.

Dr. André da Sorriso ainda disse que essa questão de segurança nas escolas é um desafio que deve ser enfrentado em todo país. “Aqui em Taboão da Serra estamos discutindo as medidas que devem ser implantadas junto com as autoridades policiais e com os diretores escolares. De imediato já implantamos o Botão SOS e novas medidas estão sendo colocadas em práticas”.

O vereador Sandro Ayres, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Taboão da Serra, afirmou durante o encontro que ao mesmo tempo que medidas protetivas devem ser tomadas, é necessário também que tenha um acompanhamento psicológico dos alunos. “Temos que ter esse olhar, esse cuidado, essas notícias mexem com todos nós, pais e mães, alunos, professores e todos que trabalham nas escolas”.

Quem também usou a palavra durante o encontro foi o vereador Celso Rodrigo Gallo, presidente da Comissão de Educação. Segundo ele, é necessário que toda sociedade esteja comprometida com esse desafio. “Não existe uma fórmula mágica, uma solução simples para um problema tão complexo. Precisamos estar unidos nesse momento. Nossa comissão irá convocar audiência pública para debater e pensarmos juntos em medidas que nos tragam novamente a tranquilidade que o ambiente escolar precisa”.

Palestraram durante o evento a secretária de Educação, Dirce Takano, o tenente coronel da PM, Maurício Mota, o Delegado Seccional Hélio Bressan, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Dra. Maria Julia Kaial Cury, a secretária executiva de segurança Eliane Gonçalves e o comandante da GCM de Taboão da Serra, Menocci.

Participaram do encontro os vereadores Dr. André da Sorriso, Érica Franquini, Dr. Ronaldo Onishi, Carlinhos do Leme, Enfermeiro Rodney, Celso Rodrigo Gallo, Nezito, Alex Bodinho, Joice Silva, Sandro Ayres, Luzia Aprígio, Anderson Nóbrega, além do deputado estadual Eduardo Nóbrega e diversos secretários municipais.