Vereadores acompanham assinatura de contrato entre Prefeitura de Taboão da Serra e Banco do Brasil para construção de novo paço municipal

Na quinta-feira, dia 13 de abril, os vereadores acompanharam a assinatura do contrato de financiamento entre a Prefeitura de Taboão da Serra e o Banco do Brasil para compra do terreno da ‘antiga Niasi’ e adaptação do local para receber todas as secretarias de governo. O valor do contrato é de R$ 70 milhões e o prazo de pagamento são 120 meses, incluindo 1 ano de carência.

O financiamento só foi possível porque os vereadores aprovaram – em setembro de 2022 – o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Aprígio solicitando autorização para celebrar o contrato junto ao banco.

“A nova Prefeitura de Taboão da Serra tem como grande benefício a redução dos gastos com aluguéis. Mas também vamos ganhar um local mais adequado para atender a população taboanense. Tudo num local, só. O prédio da Câmara é um exemplo de economia. A gente pagava aluguel e hoje, após quase 10 anos, o prédio está pago e não temos mais custos com aluguel”, diz Carlinhos do Leme.

A concretização da nova Prefeitura de Taboão da Serra vai possibilitar que o poder público reduza os custos mensais com aluguéis, já que muitas secretarias funcionam em imóveis alugados. A curto prazo esse valor será destinado para quitar as parcelas do financiamento e – no futuro – esse dinheiro poderá ser revertido em políticas públicas.

O presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, reforçou a questão da economia com a concretização do novo paço municipal. “Fico feliz por ver a Prefeitura de Taboão da Serra avançar para ter um novo paço municipal, com todas as secretarias no mesmo local. Vai dar mais agilidade no serviço público e trazer economia aos cofres públicos em pouco tempo”, diz.

Também participaram da cerimônia de assinatura do contrato de financiamento os vereadores: Enfermeiro Rodney, Dr. Ronaldo Onishi, Celso Rodrigo Gallo, Luzia Aprígio, Nezito, Alex Bodinho, Joice Silva, Anderson Nóbrega, Sandro Ayres e Marcos Paulo-Paulinho.

ÁREA DA NOVA PREFEITURA

O imóvel que vai abrigar a nova Prefeitura de Taboão da Serra tem 47,8 mil m² e fica na Rua Pedro Mari, ao lado do Centro de Especialidades Médicas de Taboão da Serra, no Parque Assunção.

No local funcionou durante muitos anos a empresa Niasi, do ramo cosmético. Porém, desde que a empresa se mudou para a região sul do país, o prédio não teve outra atividade econômica.