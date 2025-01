Coletores de lixo de Embu das Artes entram em greve alegando insalubridade e falta de pagamento

Por Geovanan Matos, na redação

Os coletores de lixo de Embu das Artes anunciaram uma greve devido às péssimas condições de trabalho e aos atrasos nos pagamentos. De acordo com os trabalhadores, a situação é fruto da falta de repasse da prefeitura ao Grupo ENOB, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

Segundo os grevistas, as condições de trabalho são alarmantes. Além de caminhões quebrados e a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para a segurança dos trabalhadores, há o problema dos atrasos no pagamento de direitos trabalhistas, como férias e FGTS. A empresa, que conta com oito caminhões para atender a cidade, está operando apenas com cinco veículos, já que três deles estão fora de funcionamento devido a falhas mecânicas.

Moradores de diversos bairros da cidade têm se queixado da irregularidade na coleta de lixo, que tem sido uma constante desde o início do ano. Há relatos de acúmulo de resíduos por até 15 dias sem que os caminhões passassem para realizar o serviço. Além disso, a falta de avisos prévios sobre os dias ou horários da coleta tem causado transtornos para a população.

O Taboão em Foco entrou em contato com a Prefeitura de Embu das Artes e com o Grupo ENOB, mas até o fechamento desta matéria, não obteve respostas sobre a situação. A greve continua e não há previsão de normalização dos serviços de coleta no município.