Clima Instável, chuvas e trovoadas devem marcar o fim de semana em Taboão da Serra e região

Direto da redação

A previsão do tempo para os próximos dias em Taboão da Serra indica uma sequência de dias chuvosos, com risco de trovoadas e temporais. A sexta-feira (31) começa com um clima nublado e chuva pela manhã, seguida de um temporal à tarde e à noite, com a possibilidade de pancadas fortes de chuva e trovoadas. A mínima será de 20°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 26°C. A umidade do ar se manterá alta, com picos de até 95%.

O sábado (01/02) segue o mesmo padrão, com previsão de chuva ao longo do dia, intercalada por períodos de trovoadas. A chuva deverá intensificar-se à noite, trazendo novos transtornos para quem precisa se deslocar pela cidade. A mínima continua em 20°C e a máxima cai um pouco, atingindo 24°C. A previsão é de que 15.3 mm de chuva sejam acumulados, com 94% de chance de precipitação.

Para o domingo (02/02), a previsão aponta para mais um dia de tempo fechado, com chuvas intermitentes durante o dia e um forte temporal à tarde. A mínima será de 20°C e a máxima voltará a subir um pouco, chegando a 26°C. A chance de chuva permanece em 93%, com o clima instável e possibilidade de novos alagamentos em algumas áreas da cidade.

Com as temperaturas amenas e a umidade alta, é importante que a população se prepare para um fim de semana de fortes chuvas. A orientação é que moradores e motoristas redobrem os cuidados, especialmente à tarde e à noite, quando os temporais podem ser mais intensos.

Dica para quem vai sair de casa: Não se esqueça de levar um guarda-chuva ou capa de chuva, e evite locais de risco durante as trovoadas. Fique atento também aos horários de pico, que podem coincidir com o período mais chuvoso, causando maiores congestionamentos.