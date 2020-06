Com 8 novos registros de mortes, Taboão chega a 98 vítimas do coronavírus

Direto da redação

Na manhã desta quarta-feira (10), foram confirmadas mais oito mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) em Taboão da Serra. A informação consta no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o número de óbitos chega a 98, entre os 589 casos confirmados.

As vítimas são três homens e cinco mulher. Homem, 56 anos, cardiopata, Hospital de Itapevi, Homem, 52 anos, sem comorbidades, Hospital das Clínicas, Mulher , 67 anos, DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica), Hospital Butantã, Mulher ,53 anos , com hipertensão, Hospital Oswaldo Cruz, Mulher , 73 anos, com hipertensão, Hospital Cotia, Mulher , 93 anos, sem comorbidades, Hospital das Clínicas e Mulher , 69 anos, diabética, regional de cotia.

A boa notícia é que o número de curados subiu –303– para 317 em um dia.