Moradores do condomínio reclamam de carros com som alto no drive thru do McDonald’s de Taboão

Por Samara Matos, na redação

Um problema que vem tirando o sono de alguns moradores dos condomínios ao lado do MCdonald’s, no centro de Taboão da Serra está dando o que falar. Segundo alguns moradores, os clientes do Drive Thru entram de carro com caixas de som, ligadas com volume exagerado, incomodando os vizinhos. Os problemas acontecem todos os dias, mas com maior frequência durante os finais de semana e feriados prolongados e a importunação acontece até altas horas da madrugada.

Uma moradora do condomínio enviou vídeos na madrugada deste domingo (8), denunciando o ocorrido. “Estou mandando aqui os vídeos que fizemos do McDonald’s da Rua do Tesouro, com som extremamente alto dos clientes. Nenhum funcionário -nem ao menos um segurança- para pedir respeito para os vizinhos”.

Esse problema está desde o começo da quarentena em Taboão da Serra. Os moradores relatam que estão cansados de reclamar e não terem nenhum retorno por parte da empresa. Um abaixo assinado está sendo feito pelos condomínios que não aguentam mais essa situação desgastante.

Um morador conta que “Quando reclamamos, os funcionários só ficam olhando para nossa cara e não falam nada. Os clientes começam a brigar com o moradores. Meu medo é ter alguma briga física por causa dessa situação. Não conseguimos dormir mais”.

A reportagem entrou em contato com o MCdonald’s e não obteve retorno até a postagem desta matéria. A Guarda Civil Municipal informou que em casos como esse o ideal é ligar na Central 153 e acionar uma viatura da GCM.

Veja o vídeo: