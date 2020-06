Com mais sete mortes confirmadas, Taboão da Serra chega a 90 vítimas do coronavírus

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (9), foram confirmadas mais sete mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) em Taboão da Serra. A informação consta no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o número de óbitos chega a 90, entre os 583 casos confirmados.

As vítimas são seis homens e uma mulher. Homem, de 67 anos, Diabético, Hospital de Osasco, Homem, 44 anos, hipertenso, Hospital de Cotia, Homem, 74 anos, DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica), Homem, 64 anos, obeso , UPA Dr. Akira Tada, Homem , 64 anos , diabético, UPA Dr. Akira Tada e Homem, 82 anos, cardiopata, Intermédica Itapevi e Hospital de Cotia e Mulher , 68 anos , cardiopata, Hospital do Servidor. Não foram divulgados outros detalhes sobre os pacientes.

A boa notícia é que o número de curados subiu –261 – para 303 em menos de duas semana.