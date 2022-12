Com show do Maneva, Butantã celebra 123 anos com shows na Eliseu de Almeida neste sábado (10)

Direto da redação

O distrito do Butantã, que faz divisa com Taboão da Serra, completa 123 anos neste sábado (10) e para celebrar a data, a subprefeitura do Butantã organizou uma grande festa com show gratuito da banda Maneva e outras atrações.

A festa será na Avenida Eliseu de Almeida, altura do 3900, em frente ao Metrô Vila Sônia. As atrações começam às 14h. E o encerramento às 22h.

Além da banda Maneva, a subprefeitura promete atrações de diferentes gêneros musicais, como samba, rap, funk, reggae, entre outros. Clique Aqui e veja outras atrações. O local vai ter uma praça de alimentação

HISTÓRIA DO BUTANTÃ

A história do distrito iniciou-se com a passagem de bandeirantes e jesuítas que se dirigiam ao interior do país e utilizavam a região do Butantã como rota. Há duas versões para o significado do nome Butantã: “terra socada e muito dura” e “lugar de vento forte”.

O desenvolvimento do bairro ocorreu a partir de 1900, sobretudo com a implantação do Instituto Butantã e Cidade Universitária, era constituído por sítios, como o sítio Butantã, sítio Rio Pequeno e sítio Morumbi.

O Instituto Butantã foi inaugurado em 1901. A partir dos anos 20, começaram a surgir os primeiros bairros como Vila Butantã, Vila Lageado e Cidade Jardim. Posteriormente, surgiram mais bairros até meados da década de 60, permitindo com que o distrito crescesse cada vez mais.