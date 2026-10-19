Condenado por mandar matar a esposa é preso em comunidade terapêutica de Embu-Guaçu

Direto da Redação, com informações do MPMG

Um homem de 46 anos, condenado por mandar matar a própria esposa em Minas Gerais, foi preso na quinta-feira, 15 de outubro, em uma comunidade terapêutica no Centro de Embu-Guaçu, onde trabalhava. O crime aconteceu há 21 anos, em Viçosa.

A operação reuniu o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as polícias militares de São Paulo e de Minas Gerais. O condenado era monitorado e estava foragido desde a expedição de um novo mandado de prisão, em outubro de 2024.

Após a captura, ele foi encaminhado ao anexo carcerário da Delegacia de Itapecerica da Serra. Segundo o MPMG, aguardaria audiência de custódia e posterior transferência para Minas Gerais.

O assassinato ocorreu em agosto de 2005. Conforme a denúncia, o homem contratou um executor por R$ 5 mil e atraiu a esposa para um passeio de bicicleta. A vítima foi morta a tiros em uma ação que simulou um assalto.

Condenado pelo Tribunal do Júri em 2011, ele teve a pena reduzida em recurso para 14 anos e seis meses de prisão.