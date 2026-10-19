Prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado oficializa apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência

Da assessoria do prefeito

O prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado (Republicanos), participou do Bloquinho do 22, evento de apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18).

Além de declarar seu posicionamento político, Hugo Prado mobilizou sua equipe e aliados para participar do movimento em apoio ao presidenciável.

Segundo o prefeito, “o Brasil precisa vencer o PT em todas as esferas”, em uma manifestação que também faz referência direta ao cenário político de Embu das Artes.

Na cidade, o Partido dos Trabalhadores é um adversário histórico do grupo político de Prado, e a declaração reforça o posicionamento do prefeito também nas disputas locais.

O anúncio marca o alinhamento público de Hugo Prado ao projeto presidencial de Flávio Bolsonaro e amplia o debate sobre os posicionamentos políticos para as próximas disputas eleitorais.