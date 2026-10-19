TSE informa alteração no local de votação de algumas seções para o 2º turno

Direto da redação

A Justiça Eleitoral mudou o endereço de algumas seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as alterações são pontuais e buscam garantir segurança e condições adequadas para a votação.

Entre os motivos estão danos causados por fortes chuvas, reformas em prédios, problemas de acessibilidade e falta de energia elétrica. Em locais comprometidos, as seções foram transferidas preventivamente para instalações mais seguras.

As decisões cabem às zonas eleitorais, que avaliam a infraestrutura disponível em cada município. O TSE esclarece que a mudança de endereço não significa redução no número de seções eleitorais.

A orientação é que todos os eleitores confiram o local de votação antes de sair de casa, mesmo aqueles que votaram normalmente no primeiro turno. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, no Portal do TSE. As atualizações registradas pelos cartórios aparecem imediatamente nesses canais.

Também é possível consultar as seções transferidas na página de estatísticas eleitorais do tribunal, na área “Capilaridade”. A ferramenta permite pesquisar as alterações por município, zona eleitoral e local de votação.