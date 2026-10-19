Taboão da Serra terá semana com máxima de 23°C e chuva a partir de quinta-feira (22)

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra começa com muitas nuvens e sem previsão de chuva. Segundo os dados do Climatempo, as temperaturas devem variar entre 14°C e 23°C até sexta-feira (23). A chuva deve retornar na quinta-feira (22).

Nesta segunda-feira (19), a previsão é de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado durante o dia. Os termômetros variam de 14°C a 22°C. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem chuva prevista.

Na terça-feira (20), a mínima segue em 14°C e a máxima chega a 23°C. A quarta-feira (21) será um pouco mais fresca, com temperaturas entre 14°C e 21°C. Os dois dias terão sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva.

O tempo muda na quinta-feira (22), quando há previsão de sol e chuva, com acumulado estimado em 5,4 milímetros. As temperaturas ficam entre 16°C e 21°C.

Já na sexta-feira (23), a previsão indica sol, pancadas de chuva e trovoadas. A mínima será de 17°C e a máxima, de 23°C, com volume de chuva estimado em 6,6 milímetros.