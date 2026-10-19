Grave acidente deixa uma pessoa ferida e carros destruídos na avenida Taboão da Serra

Direto da redação

Um acidente deixou carros completamente destruídos e provocou a interdição de um trecho da avenida Taboão da Serra, em frente à Esfiha Mix, na madrugada desta segunda-feira (19). Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves, segundo informações iniciais.

Os veículos envolvidos ficaram bastante danificados após a colisão. A interdição impediu a passagem de veículos pelo trecho durante o atendimento à ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Não há informações confirmadas sobre o tempo de bloqueio ou o horário de liberação da via.