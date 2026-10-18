Suspeitos de integrar a Gangue do Rolex são presos em Taboão da Serra

Dois homens suspeitos de integrar a chamada Gangue do Rolex foram presos preventivamente em Taboão da Serra nesta quinta-feira (15). Eles são investigados por roubos de relógios de luxo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com prejuízo estimado em R$ 480 mil.

As prisões ocorreram durante a Operação Chronos, coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados ocorreram principalmente no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha. Imagens de câmeras de monitoramento de um restaurante na Rua Hilário Ribeiro e de um estabelecimento na Rua Padre Chagas ajudaram na identificação dos suspeitos.

Além das prisões em Taboão da Serra, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a investigação, o endereço seria utilizado como apoio pelo grupo.

A Polícia Civil apura a atuação dos suspeitos e a possível ligação deles com outros roubos de relógios de luxo na capital gaúcha.