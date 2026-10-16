Fim de semana em Taboão da Serra terá máxima de 24°C e previsão de chuva

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será marcado por mudanças no tempo, com previsão de chuva no sábado (17) e períodos de sol no domingo (18). As temperaturas devem variar entre 15°C e 24°C, segundo os dados meteorológicos.

Nesta sexta-feira (16), a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva ao longo do dia e à noite, acompanhadas de trovoadas. Os termômetros variam entre 18°C e 24°C, com 99% de probabilidade de chuva e volume estimado de 17,5 milímetros. As rajadas de vento podem chegar a 44 km/h.

No sábado (17), o tempo continua instável em Taboão da Serra. A manhã terá muitas nuvens, enquanto a tarde e a noite devem registrar pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 23°C. A probabilidade de chuva chega a 92%, com acumulado previsto de 9,7 milímetros.

Já no domingo (18), a previsão indica melhora nas condições do tempo. O dia terá sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 24°C, com acumulado estimado de apenas 0,1 milímetro.

Para quem pretende aproveitar as atividades ao ar livre em Taboão da Serra neste fim de semana, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão, principalmente no sábado, quando há maior possibilidade de chuva e trovoadas.