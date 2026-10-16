Obras do metrô de Taboão da Serra provocam interdição parcial de rua na Vila Sônia a partir deste sábado (17)

Direto da redação

As obras de extensão da Linha 4-Amarela do metrô, que incluem as futuras estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra, vão provocar alterações no trânsito da Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. A partir das 7h deste sábado (17), um trecho da Rua José Braz será parcialmente interditado para a implantação de um canteiro de obras e de uma saída de emergência.

Segundo a Motiva, o bloqueio ocorrerá na Rua José Braz, entre os números 5943 e 5983, próximo ao cruzamento com a Avenida Professor Francisco Morato. A interdição está prevista para permanecer durante todo o período das obras, estimado em cinco anos.

Para os motoristas que seguem pela Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares em direção à Avenida Professor Francisco Morato, a circulação continuará normalmente. Já quem trafega pela Francisco Morato e deseja acessar a Guilherme Dumont Vilares deverá utilizar a próxima entrada à direita, seguindo a sinalização instalada no local.

Os pedestres também terão mudanças na circulação e deverão utilizar a calçada do lado oposto ao bloqueio, realizando a travessia pela faixa de segurança. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanhará a operação, com agentes responsáveis por orientar motoristas e pedestres.

A intervenção faz parte da construção da Saída de Emergência SE03, estrutura necessária para a operação do futuro trecho da Linha 4-Amarela. A Motiva informou que moradores e comerciantes da região foram comunicados previamente sobre as alterações.

Enquanto isso, as obras da futura estação Taboão da Serra seguem em andamento. Dos cinco grandes poços previstos na estrutura, três estão em fase de escavação. Na estação Chácara do Jockey, a demolição dos imóveis desapropriados está na etapa final, com retirada de materiais e preparação do terreno.

A extensão da Linha 4-Amarela terá 3,3 quilômetros e duas novas estações, com investimento superior a R$ 4 bilhões. A previsão é que o metrô chegue a Taboão da Serra em 2031, beneficiando cerca de 50 mil passageiros por dia.