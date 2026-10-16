Deputado federal Rodrigo Gambale cresce votação em Taboão em 159% e reforça parceria com vereador Anderson Nóbrega

Direto da Redação

O deputado federal reeleito Rodrigo Gambale (Podemos) ampliou em 158,9% sua votação em Taboão da Serra nas eleições de 2026. Foram 2.366 votos, contra 914 em 2022, um avanço de 1.452 votos. O resultado é fruto do trabalho em conjunto com o vereador Anderson Nóbrega e colocou o município como sua sexta maior votação no estado.

Gambale foi o 11º candidato a deputado federal mais votado em Taboão e conquistou a reeleição com 106.901 votos em São Paulo. Na comparação com cidades da região oeste, o desempenho taboanense também se destacou: o parlamentar recebeu 175 votos em Osasco, 137 em Carapicuíba e 117 em Barueri.

O crescimento ocorre em meio à parceria com o vereador Anderson Nóbrega, que tem atuado na articulação de emendas e no encaminhamento de demandas locais ao deputado. A atuação conjunta inclui investimentos anunciados para saúde, esporte, infraestrutura e proteção animal.

“Quando eu faço esse apoio, é pensando nisso, em trazer recursos do Estado e de Brasília para que a cidade possa crescer”, afirmou Anderson Nóbrega.

Segundo o vereador, Gambale se comprometeu a destinar mais emendas para para Taboão da Serra. Entre as prioridades que Anderson pretende apresentar estão salas sensoriais para crianças autistas, a reforma do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), melhorias em escolas e investimentos na saúde.

Com a votação mais que dobrada em relação a 2022, Gambale fortalece sua presença em Taboão. Anderson aponta a continuidade da parceria como caminho para transformar esse apoio em novos investimentos e ampliar o atendimento às demandas da população.