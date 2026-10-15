Motociclista morre em acidente na Avenida Taboão da Serra; duas faixas são interditadas

Direto da redação

Um motociclista morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (15), na Avenida Taboão da Serra, próximo ao Santuário Santa Terezinha, em frente às Lojas Cem. Duas faixas foram interditadas no sentido São Paulo, provocando desvios de ônibus e congestionamento na avenida e em vias do entorno.

O trânsito intenso atingiu regiões como Monte Alegre, Jardim Helena, Jardim Bom Tempo, Jardim Maria Rosa, Jardim Elisabeth e Chácara Agrindus. Motoristas também enfrentaram lentidão nas proximidades do Parque Pinheiros e dificuldades para acessar a avenida.

As informações preliminares apontam que o acidente envolveu uma motocicleta, um ônibus intermunicipal e um caminhão. A dinâmica da ocorrência ainda precisa ser esclarecida. A identidade da vítima não foi informada.

Com a interdição, ônibus tiveram os trajetos alterados, enquanto o fluxo de veículos se espalhou pelas ruas usadas como alternativas. Até a publicação, não havia confirmação sobre a liberação completa das faixas e a normalização do transporte coletivo.