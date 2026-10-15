Suspeito de matar motorista de aplicativo durante briga de trânsito em Osasco é preso em Embu das Artes

Direto da redação

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após se apresentar à Polícia Civil em Embu das Artes, na quarta-feira (14), suspeito de matar um motorista de aplicativo durante uma briga de trânsito em Osasco, na Grande São Paulo. O investigado alegou legítima defesa, mas a justificativa não foi acolhida pela autoridade policial.

A vítima, identificada como Carlos Roberto Oriolo, de 48 anos, foi esfaqueada na manhã de quarta-feira, na Rua Ênio Azambuja Neves, no Jardim D’Abril, em Osasco. Segundo informações divulgadas pelo g1, a discussão começou após um desentendimento no trânsito.

De acordo com o depoimento do suspeito, a confusão teve início com o motorista de outro veículo. Carlos, que estava atrás dos carros, teria começado a buzinar e discutir com o investigado.

O homem afirmou à polícia que voltou a dirigir, mas passou a ser seguido pelo motorista de aplicativo, que insistia para que ele parasse. Quando estacionou, teria recebido um soco no rosto. Em seguida, segundo sua versão, pegou uma faca utilizada no trabalho e atingiu Carlos com dois golpes, um na testa e outro próximo ao pescoço.

Após o ataque, o suspeito deixou o local. Carlos foi socorrido e encaminhado a um pronto-socorro de Osasco, mas não resistiu aos ferimentos.

A briga foi registrada por uma câmera instalada no veículo da vítima. As imagens foram analisadas pela Polícia Civil, juntamente com os depoimentos e outros elementos da investigação.

Depois do ocorrido, o suspeito procurou uma delegacia em Embu das Artes para relatar o que havia acontecido. Durante o atendimento, os policiais receberam a confirmação da morte do motorista e efetuaram a prisão em flagrante.

Em depoimento, o homem alegou que agiu para se defender da agressão. A delegada responsável pelo caso, no entanto, considerou que houve desproporcionalidade na reação, já que o investigado apresentava uma escoriação superficial na boca, enquanto a vítima morreu em decorrência das facadas.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil indiciou o suspeito por homicídio qualificado por motivo fútil, por entender que o crime teria sido motivado por uma discussão de trânsito.

A faca utilizada no ataque foi apreendida e encaminhada para perícia. Também foram solicitados exames periciais para auxiliar na apuração das circunstâncias do homicídio.

Fonte: g1 São Paulo.