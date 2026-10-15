Parque das Hortênsias terá festa gratuita de Dia das Crianças neste domingo (18) em Taboão da Serra

Direto da redação

O Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra, será palco de uma festa gratuita em comemoração ao Dia das Crianças neste domingo, 18 de outubro. O evento, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, acontece das 10h às 17h e contará com uma programação de brincadeiras, música e atividades para toda a família.

A principal atração será a Festa das Cores, que começa às 13h, em parceria com a Fun Colors. Inspirada no tradicional festival indiano Holi, a atividade terá distribuição de pós coloridos para os participantes, ao som do DJ Noctown e do DJ Higurashi.

A programação foi preparada para oferecer uma opção gratuita de lazer às famílias de Taboão da Serra e região, com atividades voltadas especialmente ao público infantil.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Lucas Leme, a proposta é proporcionar momentos de diversão e convivência entre crianças e familiares. “Nossas crianças merecem viver experiências felizes e que fiquem guardadas na memória. Por isso, estamos preparando a Festa das Crianças com muitas brincadeiras e que ainda contará com a Festa das Cores, um momento mágico e especial”, destacou.

A comemoração acontece no Parque das Hortênsias, localizado na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção. A entrada é gratuita, e a programação será aberta ao público das 10h às 17h, com início da Festa das Cores previsto para as 13h.