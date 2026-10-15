Shopping Campo Limpo oferece corte de cabelo gratuito para doação a pacientes com câncer neste sábado (17)

Direto da redação

O Shopping Campo Limpo realiza neste sábado (17), das 12h às 19h, uma ação gratuita de corte e doação de cabelos em parceria com a ONG Cabelegria. A iniciativa faz parte da programação do Outubro Rosa e tem como objetivo arrecadar fios para a produção de perucas destinadas a pacientes com câncer e outras doenças que provocam queda de cabelo durante o tratamento.

A atividade será realizada na entrada do Piso Itapecerica e estará aberta aos moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e demais cidades da região. Os interessados poderão cortar o cabelo gratuitamente no local ou entregar mechas que já tenham sido cortadas.

Para participar, é necessário doar pelo menos 15 centímetros de cabelo. São aceitos fios naturais, tingidos ou com química, independentemente de serem lisos, cacheados ou crespos. Os cortes serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Além de receber doações, a ação contará com o Banco de Perucas Móvel da Cabelegria, um espaço adaptado para atender pessoas que enfrentam a perda de cabelo durante tratamentos de saúde. A instituição confecciona e distribui gratuitamente perucas, buscando contribuir para a autoestima e o bem-estar emocional dos pacientes.

Quem estiver em tratamento e desejar receber uma peruca também poderá procurar o atendimento no shopping. Para isso, será necessário apresentar RG, CPF, laudo médico e comprovante do tratamento. No caso de pacientes oncológicos, a ONG solicita comprovante de quimioterapia.

A parceria entre o Shopping Campo Limpo e a Cabelegria já foi realizada em outras ocasiões. Segundo o empreendimento, a proposta é incentivar a solidariedade e ampliar o apoio às pessoas que enfrentam o tratamento contra o câncer.

A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama, que também reforça a importância do acolhimento e do apoio às pacientes.

Serviço: A doação de cabelos acontece no sábado, 17 de outubro, das 12h às 19h, na entrada do Piso Itapecerica do Shopping Campo Limpo, localizado na Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel, zona sul de São Paulo. A participação é gratuita e o atendimento será por ordem de chegada.