Conselho Municipal de Assistência Social de Taboão da Serra abre inscrições para novos conselheiros

Representantes da sociedade civil podem se inscrever até 28 de setembro para participar da eleição do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Taboão da Serra. Serão escolhidos seis conselheiros titulares para o biênio 2026–2028.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Jardim Panorama, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

As seis vagas estão divididas da seguinte forma:

Duas para representantes dos usuários ou de organizações de usuários da assistência social;

Duas para entidades e organizações de assistência social do município;

Duas para trabalhadores da rede socioassistencial de Taboão da Serra.

A função de conselheiro é considerada um serviço público relevante e não possui remuneração. O CMAS é responsável por acompanhar, deliberar e fiscalizar a execução das políticas municipais de assistência social.

“O CMAS, em conjunto com a Prefeitura, tem como objetivo assegurar que as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social sejam colocadas em prática de forma eficiente e voltada às necessidades da população”, afirmou o secretário de Assistência Social, Jefferson da Silva.

A eleição será realizada no dia 20 de outubro, das 10h às 13h, nas unidades do CREAS e dos CRAS Pirajussara e Três Marias.

As regras do processo estão previstas no Edital nº 01/2026, publicado na edição 1377 da Imprensa Oficial de Taboão da Serra.

Serviço

Inscrições: até 28 de setembro

Local: Secretaria de Assistência Social – Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Telefone: (11) 4138-8040

E-mail: sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br

Eleição: 20 de outubro, das 10h às 13h