Embu das Artes terá vacinação antirrábica gratuita neste sábado (12) e domingo (13)

Direto da redação

Neste sábado (12) e domingo (13), a Prefeitura de Embu das Artes realiza uma ação gratuita de vacinação antirrábica no Parque do Lago Francisco Rizzo. O atendimento acontece das 9h às 16h, por ordem de chegada.

Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos quatro meses de idade. As doses serão limitadas, e os animais deverão estar acompanhados por uma pessoa maior de 18 anos.

Para evitar acidentes, os cães devem ser levados com coleira e guia. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas ou recipientes seguros.

A orientação é levar a carteirinha de vacinação do animal. Caso o responsável não possua o documento, será fornecido um comprovante após a aplicação da dose.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença viral grave que pode afetar animais e ser transmitida aos seres humanos.

Serviço

Data: sábado (12) e domingo (13)

Horário: das 9h às 16h

Local: Parque do Lago Francisco Rizzo

Endereço: Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú

Atendimento: por ordem de chegada, com doses limitadas