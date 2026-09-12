Embu das Artes terá vacinação antirrábica gratuita neste sábado (12) e domingo (13)

Direto da redação
Neste sábado (12) e domingo (13), a Prefeitura de Embu das Artes realiza uma ação gratuita de vacinação antirrábica no Parque do Lago Francisco Rizzo. O atendimento acontece das 9h às 16h, por ordem de chegada.
Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos quatro meses de idade. As doses serão limitadas, e os animais deverão estar acompanhados por uma pessoa maior de 18 anos.
Para evitar acidentes, os cães devem ser levados com coleira e guia. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas ou recipientes seguros.
A orientação é levar a carteirinha de vacinação do animal. Caso o responsável não possua o documento, será fornecido um comprovante após a aplicação da dose.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença viral grave que pode afetar animais e ser transmitida aos seres humanos.
Serviço
Data: sábado (12) e domingo (13)
Horário: das 9h às 16h
Local: Parque do Lago Francisco Rizzo
Endereço: Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú
Atendimento: por ordem de chegada, com doses limitadas