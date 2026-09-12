Fim de semana terá chuva e mínima de 14°C em Taboão da Serra

O fim de semana será marcado por chuva e queda de temperatura em Taboão da Serra e nas cidades da região. Segundo o Climatempo, a mínima poderá chegar a 14°C no domingo (13).

No sábado (12), a previsão indica chuva durante o dia e à noite, com possibilidade de trovoadas. Os termômetros devem variar entre 15°C e 23°C. A chance de chuva é de 95%, com volume estimado em 54,9 milímetros e rajadas de vento de até 34 km/h.

No domingo, o tempo continuará chuvoso durante todo o dia. A temperatura deve cair, com mínima de 14°C e máxima de apenas 17°C. O volume previsto é de 25,1 milímetros.

Somados, os volumes podem chegar a 80 milímetros durante o fim de semana. Com a previsão de chuva persistente, moradores devem ficar atentos ao risco de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos.

Em situações de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.