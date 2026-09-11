Taboão em Foco homenageia Dr. Ronaldo Onishi e Diego Odakura em encontro da imprensa regional

Direto da redação

O Taboão em Foco homenageou o vereador Dr. Ronaldo Onishi e o presidente da ONG Sementes do Amanhã, Diego Odakura, durante o 21º Encontro Regional de Imprensa da Região Sudoeste da Grande São Paulo. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, dia 10, na Churrascaria Caminhos do Sul e reuniu profissionais da comunicação, autoridades e representantes da sociedade civil.

A homenagem é um reconhecimento do Taboão em Foco a trajetória e a contribuição dos dois para Taboão da Serra. Dr. Ronaldo Onishi é vereador em Taboão da Serra e tem atuado em diversas áreas, sendo sua luta em prol da causa autista a principal delas. Ele destacou a importância da imprensa regional e agradeceu aos jornalistas Allan dos Reis e Samara Matos pela indicação.

“Receber esse reconhecimento é motivo de muita alegria e, acima de tudo, de gratidão. Quero também parabenizar todos os portais, veículos e profissionais da comunicação que trabalham diariamente com seriedade, responsabilidade e compromisso”, afirmou o vereador.

Diego Odakura preside a ONG Sementes do Amanhã, entidade que desenvolve projetos voltados às crianças, adolescentes e às famílias do município.

“Essa homenagem não é somente minha. Eu a dedico e estendo a toda a equipe da ONG Sementes do Amanhã, às nossas famílias, às nossas crianças e adolescentes, aos voluntários, parceiros e a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho”, declarou Odakura, que também dedicou a homenagem à memória de sua avó Izaura, lembrada com emoção durante seu agradecimento.

Para o Taboão em Foco, a homenagem representa o reconhecimento a duas lideranças que, em diferentes áreas de atuação, contribuem para o desenvolvimento social e para o fortalecimento da cidade de Taboão da Serra.