Cooperativa Vida Nova sorteia apartamentos do Parque Firenze, do grupo 12

Direto da redação

A Cooperativa Vida Nova realizou na manhã de domingo (6) live do sorteio de definição de chaves dos apartamentos do Bloco A, do Grupo 12, que fica no município de Embu das Artes.

O Condomínio Residencial Parque Firenze tem apartamentos com 81,45m² (padrão) com Espaço Gourmet, Sala, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Varando com Espaço Gourmet e Churrasqueira.

O sorteio foi acompanhado por milhares de associados através do canal da Cooperativa no Youtube, chegando a marca de 20 mil visualizações.