Detran libera agendamento de prova teórica para CNH de categoria A

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) retomou nesta terça-feira (8), os agendamentos para provas teóricas presenciais de direção. A medida vale apenas para processos de emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria (A), que inclui veículos como motos, motonetas e triciclos.

Segundo o departamento de trânsito, os locais de prova devem ser higienizados antes da aplicação. Os centros de formação poderão atuar apenas com 30% da capacidade, com uso de máscaras durante toda a permanência e manutenção do distanciamento social.

De acordo com o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, a possibilidade de fazer o exame teórico nos CFCs é inédita, buscando agilizar o processo de habilitação.

Em junho, o governo estadual retomou, de forma gradual, as atividades dos CFCs com as aulas práticas. O processo agora se estende à realização dos exames teóricos, seguindo protocolos sanitários do Detran.SP debatidos com entidades que representam a categoria.