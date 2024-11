Corpos de irmãos de Itapecerica da Serra que desapareceram no mar durante o feriado são encontrados em Praia do Litoral de SP

Direto da redação

Um trágico afogamento ocorreu na Praia Jardim Real, em Praia Grande, no dia 17 de novembro de 2024, resultando na morte de dois jovens. Fabrício Rocha Brito, de 20 anos, e seu irmão Vinícius Rocha Brito, de 14 anos, eram moradores do bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra.

O incidente aconteceu quando Fabrício foi surpreendido por uma forte onda enquanto nadava. Ao perceber o perigo, Vinícius entrou no mar para tentar salvar o irmão, mas acabou sendo arrastado por outra onda. Ambos desapareceram rapidamente, apesar dos esforços de outros banhistas e familiares presentes no local.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na noite de 17 de novembro, mas somente na tarde de 18 de novembro os corpos dos jovens foram localizados e retirados da água. A tragédia gerou grande comoção na região.