Agendamento de mamografia na rede Estadual de Saúde agora disponível pelo aplicativo Poupatempo

O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR agora conta com uma nova funcionalidade que permite a mulheres entre 50 e 69 anos agendarem mamografias do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo, diretamente pelo app. Disponível para Android e iOS, a plataforma oferece um calendário com datas, horários e locais para a realização dos exames, tornando o processo mais prático e acessível.

Após a escolha da data e local, o aplicativo encaminha a solicitação para a Central de Regulação de Oferta de Serviços, que confirma o agendamento através do número 0800. O serviço pode ser acessado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o agendamento pode ser concluído em até 8 minutos.

Criado em 2014, o programa Mulheres de Peito visa incentivar a realização de mamografias para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama, integrando as ações do movimento SP por Todas, que promove políticas públicas voltadas para o bem-estar das mulheres no estado.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, destacou a importância das políticas públicas para as mulheres, ressaltando o trabalho integrado entre os diferentes setores do governo para garantir acesso à saúde, proteção contra violência e autonomia financeira.

Entre as ações do SP Por Todas, também estão iniciativas como o auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, a ampliação do monitoramento de agressores com tornozeleiras, o aplicativo SP Mulher Segura e novos serviços de acolhimento e capacitação profissional para mulheres.