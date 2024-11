Golpe da CNH: Detran alerta que ‘notificação extrajudicial’ para evitar suspensão é fraudulenta

Direto da redação

O Detran de diversos estados do Brasil emitiu um alerta para motoristas sobre um golpe que está sendo realizado via SMS. Os golpistas enviam mensagens fraudulentas informando sobre a suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com o objetivo de roubar dados pessoais das vítimas.

Essas mensagens contêm links que direcionam os motoristas para sites falsos que imitam o portal gov.br, onde os usuários são solicitados a preencher formulários com informações como nome completo, CPF, endereço e dados bancários. Além disso, há um botão para “regularizar” a situação, incentivando as vítimas a fornecerem suas informações sensíveis.

Os Detrans esclarecem que não utilizam SMS, e-mail ou ligações para comunicar a suspensão ou cassação de CNHs. Qualquer notificação oficial é feita por correspondência física ou publicada no Diário Oficial do Estado.

Como se proteger:

1. Desconfie de mensagens suspeitas – especialmente se solicitarem clicar em links ou fornecer dados pessoais.

2. Consulte canais oficiais– acesse o site do Detran do seu estado ou vá até uma unidade presencial para mais informações.

3. Use o aplicativo oficial da Carteira Digital de Trânsito (CDT) para obter informações seguras sobre a sua CNH e veículo.

Os Detrans reforçam que é essencial estar atento a esses golpes e denunciar mensagens suspeitas para ajudar a combater esse tipo de crime.