Engenheiro Daniel, prefeito eleito de Taboão da Serra, participa de agenda internacional em Londres

Da Assessoria de Imprensa

O prefeito eleito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, integra uma agenda em Londres ao lado de outros 15 prefeitos recém-eleitos do União Brasil.

A iniciativa, promovida pela Fundação Índigo, tem como foco explorar soluções inovadoras de gestão pública que possam ser adaptadas aos municípios brasileiros.

“É uma oportunidade de conhecer de perto o sistema de gestão pública aplicado em outro país. Uma experiência enriquecedora que levarei para Taboão da Serra. Com estudos técnicos e planejamento, podemos implementar ações inspiradas nessa imersão em Londres”, destacou o prefeito eleito, Engenheiro Daniel.

Os dois primeiros dias de agenda do Engenheiro Daniel,na Inglaterra, foram dedicados às ações de planejamento urbano, com destaque para transporte público e acessibilidade. “Para ter uma ideia, 93% dos moradores de Londres utilizam meios de transporte públicos e não veículos particulares. Isso só foi possível graças a medidas como a ausência de estacionamento, valet e zona azul no centro da cidade”, explicou.

Outro ponto de destaque foi o compromisso do governo britânico em eliminar, até 2040, o uso de combustíveis fósseis, como álcool, gasolina e diesel. “O objetivo é transformar toda a frota do país em veículos elétricos, reduzindo a poluição e melhorando a qualidade de vida. Apesar de desafiador, já existe um grande número de carros elétricos em circulação por aqui”, afirmou Daniel.

A programação de cinco dias abordará ainda temas como saúde pública, segurança e educação. “Essa capacitação dos gestores públicos é um compromisso do partido para que nossos prefeitos possam aplicar em seus municípios as melhores práticas internacionais em administração pública”, declarou o presidente do União Brasil, Antonio de Rueda.