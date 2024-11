Seleção de Vôlei Adaptado de Taboão da Serra conquista medalha de ouro no CBVA 2024

Por Samara Matos, na redação

A equipe de vôlei adaptado de Taboão da Serra fez história ao conquistar a medalha de ouro na Série Prata do Campeonato Brasileiro de Voleibol Adaptado (CBVA) 2024, realizado em Ribeirão Preto, São Paulo. Este feito inédito colocou a cidade em destaque no cenário esportivo, competindo com mais de 60 cidades, 235 delegações e cerca de 4.000 atletas de todo o país.

Composta por mulheres entre 47 e 60 anos, a seleção representa o esporte da Melhor Idade, que promove empoderamento, qualidade de vida e alegria para as atletas maduras. A conquista reflete o esforço e dedicação do time, que se destacou entre as melhores equipes do campeonato.

A vitória não só celebra o presente, mas também abre portas para o futuro. A equipe de Taboão da Serra agora se prepara para o Campeonato Nacional de Voleibol Adaptado, que será realizado em janeiro de 2025, em Palmas, Tocantins.

“Aprender, aplicar e avançar” é o lema que guia essa equipe, mostrando que o esporte vai além das quadras, unindo gerações e inspirando mulheres a superar limites.