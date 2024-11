Projeto Rua do Samba acontece em Taboão da Serra em 15 de dezembro no Jardim Beatriz

Por Samara Matos, na redação

Taboão da Serra se prepara para uma grande celebração cultural com a 5ª edição do Projeto Rua do Samba, marcada para o dia 15 de dezembro, no Jardim Beatriz. A última edição do ano promete agitar a comunidade com uma programação especial, reunindo música, dança, gastronomia e diversão para todas as idades.

O evento, que começa às 16h, contará com uma roda de samba animada, aulas de samba rock com instrutores experientes, feira afro, oficinas culturais e um espaço kids para entreter as crianças. A trilha sonora ficará por conta do DJ Meio Kilo, que promete surpreender o público com uma atração especial durante a tarde.

Gastronomia e confraternização

Os participantes poderão se deliciar com uma variedade de comidas e bebidas típicas, oferecidas a preços acessíveis. Além disso, o evento busca promover um ambiente de confraternização, celebrando o encerramento de 2024 ao som do melhor do samba.

Organização e apoio

O Projeto Rua do Samba é organizado pelo Coletivo OGlim, com o apoio de parceiros como TaboAfro e Brutus Bar, e tem como objetivo valorizar a cultura brasileira e promover momentos de lazer e integração na comunidade.

Serviço