Coleta de lixo em horário de pico provoca reclamações por transtornos no trânsito em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Motoristas que trafegam pela Estrada São Francisco, Laurita Ortega Mari e vias próximas em Taboão da Serra têm enfrentado dificuldades no trânsito durante o horário de pico, especialmente por volta das 18h30, em dias de coleta de lixo. A situação tem gerado inúmeras reclamações de moradores e trabalhadores, que identificam a operação em horários de grande fluxo como uma das principais causas dos congestionamentos.

De acordo com relatos, o serviço ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, coincidindo com o momento em que muitos motoristas retornam para casa ou seguem para outros compromissos. O tempo médio de deslocamento em trechos curtos, que poderia levar minutos, chega a ultrapassar 35 minutos durante esses dias, causando insatisfação geral.

Moradores sugerem mudanças

Entre as sugestões apresentadas pela população, destaca-se a alteração dos horários de coleta para períodos de menor tráfego, como início da manhã ou após as 20h. Segundo os motoristas afetados, a mudança seria benéfica tanto para o trânsito quanto para a própria operação de coleta.

“Entendemos que a coleta é essencial, mas o horário interfere diretamente na rotina de quem depende dessas vias”, afirmou um condutor.

Posicionamento da Prefeitura e da Empresa Multilixo

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, informou que a empresa responsável pela coleta de lixo no município é a Multilixo. O Taboão em Foco entrou em contato com a empresa para questionar a possibilidade de ajustes nos horários de coleta e para avaliar o impacto no trânsito da região. Até o fechamento desta matéria, a empresa ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Enquanto aguardam uma resposta, motoristas, moradores e trabalhadores esperam que soluções sejam resolvidas para equilibrar a prestação do serviço de coleta de lixo com a fluidez do trânsito.