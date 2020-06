Corte de água e gás por falta de pagamento segue suspenso para famílias de baixa renda até o final de julho

Por Samara Matos, na redação

A Sabesp prorroga a isenção do pagamento e os cortes no fornecimento de água para famílias que têm o benefício das tarifas residencial social e residencial favela. A medida está vigente desde abril e foi estendida para 31 de julho de 2020. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3), pelo governador João Doria (PSDB).

Segundo ele, o Estado está em tratativas com a Enel também para extensão da medida no fornecimento de energia elétrica.

A isenção é uma forma da Companhia contribuir para minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia da Covid-19. Para todos os consumidores, a Empresa ampliou prazo para medidas de cobrança e tem disponibilizado negociações especiais e ampliação da regra de negociação de débitos em aberto para pagamento em 10 parcelas iguais.

Para os clientes da Comgás no segmento residencial, a suspensão é para quem tem consumo médio de até 17 m³/mês, considerando a média observada em 2020. Já no segmento comercial, o benefício vale para quem tem consumo médio de até 150 m³/mês, considerando a média observada no segundo semestre de 2019.