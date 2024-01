CRAS Itinerante estará nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro no Jardim Comunitário

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), levará o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante na quarta, quinta e sexta-feira, dias 31/01, 01 e 02/02, das 09h às 15h, na Rua Palmital, Jardim Comunitário.

Os munícipes terão à disposição serviços como atualização do Cadastro Único (CadÚnico), solicitação de benefícios do Bolsa Família, Renda Taboão e outros serviços socioassistenciais.

“Seguimos com o nosso cronograma de levar até os bairros, por meio do Cras Itinerante, importantes serviços que ajudam quem precisa. Convido os moradores do Jardim Comunitário, Jardim das Margaridas e região para aproveitarem esta oportunidade”, ressaltou o secretário Wagner Eckstein (SAS).

Serviço:

CRAS Itinerante

Jardim Comunitário, Jardim das Margaridas e região

Datas: 31/01, 01 e 02/02

Horário: Das 9h às 15h

Local: Rua Palmital – Jardim Comunitário