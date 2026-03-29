Criança de 7 anos morre em incêndio em casa de Taboão da Serra; pai é preso por abandono de incapaz

Direto da redação

Uma menina de 7 anos morreu após um incêndio atingir uma residência na noite de sábado (28), em Taboão da Serra. O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte.

O fogo começou por volta das 19h30 em uma casa localizada no Jardim Suína. Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas por moradores e, ao chegarem ao local, encontraram o imóvel em chamas.

Um dos agentes entrou na residência e conseguiu retirar a criança, que foi levada ao Pronto-Socorro Antena, mas não resistiu.

Outras duas crianças, de 2 e 5 anos, também estavam no imóvel e foram resgatadas por vizinhos e familiares. Elas foram encaminhadas ao hospital após inalarem fumaça e permaneceram em observação.

Momentos antes do incêndio, a mãe havia saído rapidamente para ajudar um familiar e deixou os filhos sob responsabilidade do pai. Durante esse período, as crianças permaneceram sem supervisão direta dentro da casa.

Relatos apontam que o fogo pode ter começado após uma das crianças brincar com um objeto que produzia chama. O imóvel tinha condições consideradas de risco, com presença de materiais inflamáveis e estrutura precária.

O pai afirmou que havia saído por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a casa em chamas. Ele ainda tentou ajudar no resgate da filha.

A Polícia Civil entendeu que houve abandono de incapaz diante das circunstâncias e efetuou a prisão em flagrante. O homem permanece detido e deve passar por audiência de custódia.

As causas do incêndio seguem sob investigação.